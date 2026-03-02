Hem yeşil sahalardaki yeteneğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken başarılı futbolcu oyuncu ve fenomen Nevide Çiçek, Bigaspor Kadın Futbol Takımı'nın yaşadığı silahlı tehdit skandalına sessiz kalmadı.

İSTANBUL (İGFA) - Kendisi de aktif bir sporcu olan Nevide Çiçek, meslektaşlarının maruz kaldığı bu korkunç olay sonrası adeta ateş püskürdü!

'Biz sahalarda ter döküyoruz, korku değil güven istiyoruz!' diyen Nevide Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımla spor camiasında büyük ses getirdi.

Güzel futbolcu, #reklamdeğildayanışmadır etiketiyle başlattığı akımla kadın sporcuların sahalarda yalnız olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi.

Nevide Çiçek'in bu anlamlı ve cesur duruşu, takipçileri ve spor kamuoyu tarafından 'Yılın Sporcu Dayanışması' olarak yorumlandı.