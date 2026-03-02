Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen U.14 Ligi'nde şampiyonluk ipini Doğubeyazıt Gençlerbirliği Spor Kulübü göğüsledi.

AĞRI (İGFA) - Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirveyi bırakmayan Doğubeyazıt Gençlerbirliği Spor Kulübü, elde ettiği başarıyla Ağrı'yı U.14 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Genç futbolcuların mücadele gücü ve disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çektiği ligde, Doğubeyazıt ekibi hem savunma hem hücum hattındaki başarısıyla rakiplerine üstünlük sağladı. Teknik heyetin planlı çalışması ve yönetimin desteği, şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı.

ASKF Başkanı Celal Bulut, elde edilen başarıdan dolayı kulüp başkanı, teknik heyet, yöneticiler, futbolcular ve taraftarları tebrik ederek, 'Doğubeyazıt Gençlerbirliği Spor'un Ağrı'yı Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Bölge Şampiyonası'nda federasyon adına gönülden başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.