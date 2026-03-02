Ankara'da gerçekleştirilen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama-3 ve Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan Türkiye ikincisi olmayı başardı.

BURSA (İGFA) - Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla mücadele eden Avrupa şampiyonu sporcu, Ankara Eryaman TOHM, Ankara Eryaman Stadı Bireysel Spor Salonları Engel Parkuru Salonu ve Modern Pentatlon Yüzme Havuzu'nda 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan şampiyonada yine kürsüyü es geçmedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, bu organizasyonda ikinci olurken, 3 ayaktan oluşan Olimpik Sıralama Yarışları'nda genel sıralama üçüncüsü oldu.

Başarılı sporcu elde ettiği sonuçların ardından 10-14 Mart tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak olan Macaristan Open Championships, 8-12 Nisan tarihleri arasında Mısır'da ve 13-17 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Dünya Kupası yarışmalarına katılmaya hak kazandı.