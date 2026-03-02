Bunlar da ilginizi çekebilir

Ferdi tasnifte ise 38 sporcu arasında yarışan Piyade Er Ali Kaya, Türkiye Şampiyonu olarak takımın başarısını taçlandırdı.

Bu başarıyla takım, ilk defa 2027 yılında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kros Süper Lig Şampiyonası'na katılan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı, 10 takımın yarıştığı şampiyonayı Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.

TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kros Süper Lig Şampiyonası'nı birincilikle tamamladı. Takım, 2027 Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

