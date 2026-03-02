Fenerbahçe Spor Kulübü, son haftalarda art arda yaşanan hakem hatalarına sert tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya 'adil ve şeffaf' adımlar çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, sezon başından bu yana tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiklerini ancak son dönemde yaşanan hakem kararlarının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettikleri, provokasyonlara kapılmadan Türk futbolunun daha adil ve saygın bir zemine kavuşması için sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri belirtildi. Sürecin bugüne kadar federasyonla temas halinde ve yapıcı diyalog çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Ancak açıklamada, bu sağduyulu duruşun hak kayıplarına sessiz kalınacağı anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Son haftalarda art arda yaşanan hakem hatalarının futbolun adalet duygusuna zarar verdiği belirtilerek, 'Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır' denildi.

Kulüp, alın terini yok sayan kararların karşısında duracaklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle Merkez Hakem Kurulu'na süreci daha adil ve şeffaf bir zemine taşıyacak açık ve somut adımlar atma çağrısında bulundu. Fenerbahçe, sessiz ve sağduyulu duruşlarının mağduriyet anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini bildirdi.