Amatör yol bisikletçileri, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde 8'incisi düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için geri sayımı başlattı.

Mesut IŞIK / ANTALYA (İGFA) - Amatör bisiklet tutkunlarının heyecanla beklediği AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde sekizinci kez gerçekleştirilecek. AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenen organizasyon, bisikletçileri Kemer'in eşsiz doğası ve elverişli iklimiyle buluşturacak.

İki gün sürecek yarış, amatör sporculara hem rekabet hem de keyif dolu bir deneyim sunacak. 'Yeşil Gelecek' temasıyla start alacak organizasyon, Batı Toroslar'dan Akdeniz kıyılarına uzanan parkurlarıyla katılımcılara muhteşem manzaralar eşliğinde pedal çevirme fırsatı sağlayacak.

11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansına odaklanan Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı'ndan saat 16.00'da başlayan 17,81 kilometrelik parkur, Olympos Teleferik'te sona erecek ve sporcular 806 metre tırmanışla mücadele edecek.

12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 98 kilometrelik AKRA Parkurunda 2.000 metre irtifa kazanımıyla mücadele ederken, 48 kilometrelik AG Tohum Parkuru, daha kısa mesafede yarışmak isteyenler için alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı'ndan başlayıp aynı noktada tamamlanacak. AKRA Parkuru saat 08:00'de, AG Tohum Parkuru ise saat 08:30'da start alacak. Ödül töreni aynı gün saat 14:00'te yapılacak.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek.

Yarış; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport ve Diana Travel co-sponsorluğu, Yaşam Hastaneleri sağlık sponsorluğu, Shimano, Salcano ve Paloma Hotels destekleri ve Effect, Züber, PT Academy katkılarıyla yapılacak.

Tüm parkurlar için son başvuru7 Nisan olarak açıklandığı yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri akragranfondoantalya.org adresinden gerçekleştirilebiliyor.