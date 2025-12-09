Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcu ve 22 hakemi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Soruşturması devam eden diğer futbolcularla ilgili işlem ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yanıtına göre tamamlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki bahis soruşturması kapsamında yeni disiplin adımlarını açıkladı.

Daha önce 10 Kasım 2025'te 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, tek bir kez bahis yaptığı tespit edilen 47 futbolcudan 27'sinin soruşturması tamamlandı ve 9 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu ile ilgili işlem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelecek yanıt doğrultusunda tamamlanacak.

Bu arada TFF yeni belgeler ışığında profesyonel lig hakemleriyle ilgili de ilave bir soruşturma yürüttü. Bu kapsamda 28 Ekim 2025 tarihinde 152 hakemin sevk edildiği bahis soruşturmasına ek olarak, 22 hakem hakkında da Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli PFDK sevki kararı alındı.

Sevk edilen hakemler arasında Klasman ve Üst Klasman hakemleri ile yardımcı hakemler yer alıyor. TFF, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili kararları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Federasyon yetkilileri, bahis ve etik dışı hareketlere karşı sıfır tolerans politikalarının süreceğini vurguladı ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

