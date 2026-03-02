Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleştirilen U15 Serbest Güreş Bursa İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12 madalya kazandı.

BURSA (İGFA) -Kestel Spor Salonu'nda tek günde tamamlanan ve geniş katılıma sahne olan müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen maçlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mesut Şehzade 38 kiloda, Ömer Murat 44 kiloda ve Taha Öztürk ise 62 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmed Osmanlı ise 38 kiloda ikincilik kürsüsünde yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu diğer güreşçiler 44 kiloda Cihan Şehzade, 48 kiloda Ömer Seyfet, 57 kiloda Zana Mülayim, 68 kiloda Furkan Güngör, 75 kiloda Muhammed Hamza Ünal ve Taner Yıldız, 85 kiloda Mehmet Efe Şafak ile 100 kiloda Furkan Gülam ise bronz madalya kazandılar.

Ayrıca kulübün sporcularının elde ettiği derecelerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, 173 puanla şampiyon oldu.