Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte, Maçka ilçesinde yapılması planlanan Karakaya Barajı'nın aks yerinde incelemelerde bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Maçka ilçesi Yaylabaşı Mahallesi'ndeki Yaylabaşı Deresi üzerine DSİ tarafından inşa edilmesi planlanan Karakaya Barajı'nın proje hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın aks yerinde incelemelerde bulunup proje çalışmaları hakkında DSİ görevlilerinden bilgi aldı.

Başkan Genç, projenin hayata geçmesiyle şehre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, 'Yaylabaşı Deresi üzerinde yapılması planlanan 135 metre yüksekliğindeki Karakaya Barajı'nın 46 milyon 600 bin metreküp depolama hacmi bulunuyor.

Tamamlandığında, başta Ortahisar ilçemizin mahalleleri olmak üzere toplam 54 mahallemizin içme suyu ihtiyacı bu barajdan karşılanacak.

İlçelerimize çok büyük katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Proje çalışmaları DSİ tarafından titizlikle yürütülüyor. Kıymetli Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta ve emek veren herkese teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum' dedi.