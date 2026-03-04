İzmit Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın dernekleriyle iftar programında bir araya gelerek dayanışma ve güç birliği mesajı verdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İzmitli kadın dernekleriyle Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Nilgün İrteni, Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Gamze Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ile çok sayıda kadın derneğinin başkan ve üyeleri katılım sağladı.

'KADINLARI ÖNCELEYEN BİR POLİTİKA İZLİYORUZ'

İftar programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı. Solakoğlu, 'Bugün burada bizlerle olmanızdan dolayı son derece mutluyuz. Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katan siz kıymetli kadınlarımızla aynı sofrayı paylaşmak çok değerli. Hem mübarek Ramazan ayı hem de 8 Mart dolayısıyla aynı sofrada buluşmak nasip oldu. İzmit Belediyesi olarak kadınları öncelemeye çalışan bir politika izliyoruz' dedi.

Kadın derneklerinin toplumsal dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini belirten Solakoğlu, 'Toplum hayatında kadın dernekleri; kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki alanlarda güçlenmesini sağlayan en önemli sivil yapılardır. Kadınların sesini duyurabildiği, deneyimlerini paylaşabildiği ve birlikte üretebildiği güvenli alanlar oluşturmaları bu kuruluşların en önemli rollerinden biridir' ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN GÜÇLENMESİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR'

Kadın derneklerinin kamu kurumları ile toplum arasında köprü görevi gördüğünü kaydeden Solakoğlu, farkındalık kampanyaları ve projelerle toplumsal bilincin gelişmesine öncülük ettiklerini söyledi. 'Unutmamalıyız ki kadınların güçlenmesi yalnızca kadınların meselesi değildir. Bu toplumun tamamen ortak sorumluluğudur' diyen Solakoğlu, İzmit Belediyesi olarak kadın derneklerinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.