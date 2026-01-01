İnegöl'de yeni yılın ilk sabah namazında İnegöl Belediyesi organizasyonuyla özel bir program tertip edildi. Kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideler, dualar ve tesbihatlarla süslenen 2026'nın ilk sabah namazının ardından, İnegöl Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de 2026 yılı, özel bir organizasyonla karşılandı. İnegöl Belediyesi, yeni yılın ilk sabah namazında Kasım Efendi Camisinde sabah namazı buluşması tertip etti.

Selami Güleç, Mehmet Kızılaslan, Nurullah Memiş, Mehmet Kuyumcu ve Muammer Aybey'in gönülleri mest eden Kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideleri, tesbihat ve dualarla karşılanan yeni yılda; şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için eller semaya açıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı sabah namazı buluşmasının ardından, İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl ekibi tarafından cemaate çorba ikramları yapıldı. Başkan Alper Taban da vatandaşların yeni yılını tebrik etti.