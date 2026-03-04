Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın düzenlediği iftar programında meslektaşlar aynı sofrada buluştu. Oda Başkanı Hüseyin Halil, hem mesleki sorumluluklara hem de dünyadaki savaşlara dikkat çekerek barış ve sağduyu çağrısı yaptı.

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Programa çok sayıda mali müşavir, oda üyesi ve davetli katıldı. Meslektaşların bir araya geldiği buluşma, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği samimi bir ortamda gerçekleşti.

Programda konuşan Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, dünyada yaşanan savaşların ve acıların herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Mali müşavirlerin ekonomik sistem içindeki rolüne de dikkati çeken Başkan Halil, Ramazan ayının iş hayatında titizlikle hareket etmeyi ve emeğin hakkını korumayı hatırlattığını ifade etti. Son 5 yılda yaşanan zorluklara rağmen mesleğin değerini koruduğunu belirten Halil, iftar programının bu yıl en yoğun ve anlamlı organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

SAVAŞLARA TEPKİ

Konuşmasında bölgedeki çatışmalara da değinen Bursa SMMMO Başkanı Hüseyin Halil, özellikle İran'da yaşanan gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 'İran'da yaşanan son savaşlar ve masum insanların, özellikle 160 kız çocuğunun hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmektedir. Bu vahşeti kınıyor, bölgedeki emperyalist müdahalelerin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Bizler ne olursa olsun değerlerimizi kaybetmeyeceğiz' dedi ve bölgedeki müdahalelerin sona ermesi temennisinde bulundu.