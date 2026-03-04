İzmir Büyükşehir Belediyesi iftar sofrasını bu kez Foça'da kurdu. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayında 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Foça ile devam etti.

Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

Sofraların bereketli, gönüllerin huzurlu olmasını dilediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Ramazanda bu iftar sofrasını kurmaktan, sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu sofrada zengin ya da yoksul farkı olmaksızın oturuyoruz. Burada aslında geleceğe dair umudumuzu paylaşıyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kenti, yaşamı var etmek istiyoruz. Eminim sizin de yardımlarınız ve katkılarınızla mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Sofralarınızın her zaman bereketli olmasını, gönüllerinizin huzurlu olmasını diliyorum' dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a bizleri ağırladığı için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte nice ramazan aylarını, nice bayramları sağlık, huzur ve mutlulukla geçirelim diliyorum' dedi.