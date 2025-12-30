Trabzon'da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

TRABZON (İGFA) - Şehirde etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde oluşan olumsuzluklara anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koordineli çalışmasıyla sahil yolunda biriken atıkları kısa sürede temizledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde oluşan olumsuzluklara hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti.

Yoğun dalgaların etkisiyle denizin taşması sonucu Ayasofya sahil yolunda çeşitli atıklar ve birikintiler meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde yıkama, süpürge ve mıntıka ekipleriyle birlikte kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin özverili ve koordineli çalışmasıyla sahil yolunda oluşan atıklar kısa sürede temizlenerek yol güvenliği sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından Ayasofya sahil yolu yeniden ulaşıma açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.