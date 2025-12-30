Olağanüstü genel kurulda başkan Tansu Erçevik ve ekibi, rakiplerine iki kat fark atarak tekrar göreve seçildi. Yönetim, denetim kurulu ve TUREB delegeleri de belirlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, geçtiğimiz pazar günü Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda yeni yönetimini belirledi. İki adayın yarıştığı seçimde, Başkan Tansu Erçevik ve ekibi blok halinde seçimleri kazanarak güven tazeledi.

Seçim sonucunda, Tansu Erçevik'in yönetim kurulu üyeleri İsmet Bayraktar, Esra Öztürk, Güray Kartal ve Talha Kocaefe olarak belirlendi.

Denetim kuruluna ise Faruk Kurt, Tuğçe Özükurt ve Zeki Karakaş seçildi. Bursa, Bilecik ve Kütahya'daki lisanslı rehberleri temsil eden odanın TUREB delegeleri olarak ise Hayati Bozdağ, Buket Demir ve Said Çakış görevlendirildi. Başkan Tansu Erçevik, doğrudan TUREB delegesi olarak görev yapacak.

Seçim sonrası kutlamalar Millet Mahallesi'ndeki Faruk Et Izgara Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Erçevik, bir yıl içinde gerçekleştirilen 92 etkinlikle Bursa'daki en aktif meslek odası olduklarını vurguladı. Erçevik, desteklerini esirgemeyen eşi Dilek Hanım'a, yönetim kurulu, denetim kurulu ve TUREB delegelerine, seçime katılım sağlayan meslektaşlarına ve Faruk Et Izgara Salonu işletmecisi Faruk Arslanoğlu ile eşine teşekkürlerini iletti. Erçevik, meslekleri ve odaları adına eğitim faaliyetleri ve gezilerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.