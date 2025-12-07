Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezonun ikinci maçında sahasında ağırladığı Sakarya Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Ampute Süper Ligi'ne 3 puanla başlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligin 2. haftasında sahasında Sakarya Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı'nı konuk etti.

Faroz Futbol Sahası'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzon ekibi oyunda üstünlüğü ele alarak ataklarını artırdı.

Taraftar desteğini de arkasına alan Bordo-Mavililer, bulduğu tek golle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Trabzon temsilcisi, ligde iç sahada oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti. Bordo-Mavililer, önümüzdeki hafta deplasmanda DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.