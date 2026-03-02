Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü... Yıllık GSYH 63 trilyon lirayı aştı

Gelir vergisi için dikkat... Yıllık beyan dönemi başladı

Osmangazi Belediyespor'un geleceğin yıldızlarına yönelik yürüttüğü altyapı çalışmalarının ve antrenman sürecinin olumlu sonuçları ortaya koyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, rakipleri karşısında müsabakaya damga vuran performanslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Şampiyona sonucunda tek bayanlar kategorisinde Elifnur Demir, azimli ve disiplinli oyunuyla birincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Demir, çift bayanlar kategorisinde takım arkadaşı Zeynep Berre Ocakoğlu ile yakaladıkları uyum sayesinde gümüş madalya kazandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadeleler ile Ankara'da tamamlandı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda sergiledikleri üstün performanslarla önemli başarılara imza attı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.