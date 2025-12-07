İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz 'Sportif Yetenek Ölçümü' uygulaması kentin tamamına yayılıyor. Ölçümler sadece Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilmeyecek. Ekipler ilçelere de gidecek. İlk uygulama Torbalı'da yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın spor kenti hedefi doğrultusunda hem kentin spor altyapısı güçlendiriliyor, hem de daha çok çocuk ve genci sporla buluşturmaya yönelik projeler geliştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ücretsiz 'Sportif Yetenek Ölçümü' uygulamasının kente yayılması için önemli bir adım atıldı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisindeki Buz Sporları Salonu'nda 8-9-10 yaşlarındaki çocukları kapsayan ücretssiz yetenek ölçümleri artık ilçelere yayılıyor. İlk ölçümler Torbalı'da gerçekleştirildi. İlçe belediyelerle kurulacak ortaklıklarla projenin kentin tamamına ulaşması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Mert Kaytankaş, 'Merkezimizde 10 binin üzerinde çocuğumuza ölçüm yaptık ve bunu ilçe belediyelere de yaymak istiyoruz. İlk olarak Torbalı Belediyesi'yle iş birliği gerçekleştirdik. Torbalı'daki çocuklara sportif yetenek ölçümü yapıyoruz ve ailelere çocuklarını yetenekli olduğu bu branşlara yönlendirmesi konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz' dedi.

Çocuklarını büyük umut ve heyecanla testlere getiren veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İsa Yardımcı, 'Çok güzel bir ortam var. Kadro olarak ve işin ciddiyeti bakımından çok iyi. Çok sevindik. Çocuklarımız mutlu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetler çocukların gelişimleri, topluma adapte olabilmeleri için çok önemli' ifadelerini kullandı.

YETENEK ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8-9-10 yaş aralığındaki çocuklara yetenek ölçümü, 10-18 yaş aralığındaki takım sporcularına ise performans ölçümü ücretsiz yapılıyor.

Çocuklar 12 farklı branş için teste tabi tutuluyor. Yaklaşık bir buçuk saat süren uygulamada, çocukların temel özelliklerini ölçebilmek adına 15 istasyonda performanslarını sergilemeleri bekleniyor. Testler sonucunda bilimsel altyapıya dayanan sonuçlarla hangi spor dalına ne kadar yatkın oldukları yüzdelik oranlarla saptanıyor ve sonuç raporu çocukların ailelerine teslim ediliyor.