2026 yılı İl Özel İdaresi bütçesi 3 milyar 600 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Kaynağın tam 2,5 milyar TL'si yatırım harcamalarına, 1,8 milyar TL'si ise doğrudan köylere ayrıldı.

Yakup ORAKÇI / TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclisi, 2026 yılı İl Özel İdaresi bütçesini tamamlayarak rekor bir rakama imza attı.

Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel başkanlığında görüşülen 3 milyar 600 milyon TL'lik bütçe, tüm partilerin ortak oyuyla kabul edildi.

Bütçenin 2,5 milyar TL'si yatırım, 1,1 milyar TL'si cari giderler için ayrılırken, en dikkat çekici kalem kırsal kalkınma oldu.

Yatırım bütçesinin 1,8 milyar TL'si doğrudan köylerin altyapı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için kullanılacak.

KÖY YOLLARINDAN SULAMAYA DEV YATIRIM PAKETİ

Doğrudan köylere ayrılan 1,8 milyar TL'nin dağılımında; 1 milyar TL yola (grup yolları, asfalt, bakım-onarım), 300 milyon TL içme suyu ve kanalizasyona, 350 milyon TL tarımsal projeler ve kırsal kalkınmaya, 150 milyon TL parke tesisi ile yeni iş makinesi alımları için ayrıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, bütçenin sahada şekillendiğini vurgulayarak, 'Tek tek köylerimizi gezdik, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte hazırladığımız bu bütçe, Tokat'ın gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek' dedi.

AK Parti, MHP ve CHP'li üyelerin tamamının 'evet' dediği bütçe görüşmelerinde siyasi uzlaşı öne çıktı. Gürel, 'Birlik ve beraberlik içinde Tokat'ın geleceğine yatırım yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

2025 yılında tamamlanan 320 km grup yolu, 280 km içme suyu hattı, 100 km kapalı sistem sulama ve 140 km kanalizasyon hattı gibi dev projeler, 2026 hedeflerini daha iddialı hale getirdi. Yeni yılda sadece yol hedefi 200 km olarak belirlenirken, Başkan Gürel 'Hizmet çıtamız her geçen yıl yükseliyor. Kırsalda yaşam kalitesini artıracak projelerimiz aralıksız devam edecek' mesajını verdi.