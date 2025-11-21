Adıyaman'da yıllardır trafik elbisesiyle vatandaşlara yardımcı olan, özellikle çocukları karşıdan karşıya geçirmesiyle tanınan ve gönüllerde taht kuran Emel Şahan (Emel Abla), meydana gelen talihsiz bir kazada ağır yaralandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Olay, Adıyaman Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Emel Şahan, her zaman olduğu gibi yaya geçidinde vatandaşlara yol göstermeye çalıştığı sırada karşıdan karşıya geçiyordu. Bu esnada sürücüsünün dikkatinden kaçan bir otomobil Şahan'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Emel Abla ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yıllardır trafikte gönüllü olarak görev yapan, özellikle çocukların güvenli geçişi için çaba gösteren Emel Abla'ya yönelik haber, kentte büyük üzüntü yarattı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak Emel Şahan'ın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirttiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.