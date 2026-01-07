TOFAŞ Spor Kulübü, 2026 yılı ilk basketbol altyapı seçmelerini 18 Ocak Pazar günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçmelere, 2014-2019 arası doğumlu sporcular katılabilecek.
BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, basketbol altyapı organizasyonunda daha fazla gence ulaşabilmek için yeni yeteneklerini arıyor.
Mavi Yeşilli kulüp, 2026 yılının ilk seçme organizasyonunu 18 Ocak 2026 - Pazar günü düzenleyecek. 2014-2019 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 09.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com'dan duyurulacak.
Yaş gruplarına göre seçme saatleri şu şekilde;
ÖĞLEDEN ÖNCE
• 2014 - 2015 Doğumlu sporcular 09.00 - 10.00 arası
• 2016 - 2017 Doğumlu sporcular 10.00 - 11.00 arası
• 2018 - 2019 Doğumlu sporcular 11.00 - 12.00 arası
ÖĞLEDEN SONRA
• 2014 - 2015 Doğumlu sporcular 13.00 - 14.00 arası
• 2016 - 2017 Doğumlu sporcular 14.00 - 15.00 arası
• 2018 - 2019 Doğumlu sporcular 15.00 - 16.00 arası
Seçmeye katılacak olan sporcuların yanlarında getirmesi gereken belgeler;
1. Kimlik fotokopisi
2. Bir adet fotoğraf
3. Kayıt formu (tofasspor.com internet sitesinden indirilecektir)