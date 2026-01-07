Bunlar da ilginizi çekebilir

2. Bir adet fotoğraf

Seçmeye katılacak olan sporcuların yanlarında getirmesi gereken belgeler;

Yaş gruplarına göre seçme saatleri şu şekilde;

Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com'dan duyurulacak.

Mavi Yeşilli kulüp, 2026 yılının ilk seçme organizasyonunu 18 Ocak 2026 - Pazar günü düzenleyecek. 2014-2019 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 09.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, basketbol altyapı organizasyonunda daha fazla gence ulaşabilmek için yeni yeteneklerini arıyor.

