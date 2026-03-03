Edirne 1.Amatör Lihg A Grubu'nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu, geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İdmanyıurdu'nun gollerini 4. Dakikada penaltıdan Fikret, 22. Dakikada Subaşıspor'dan Turgay kendi kalesine 74.dakikada Poyraz, 76. Dakikada Fikret ve 77. Dakikada Poyraz kaydetti.
55. dakikada Keşan İdmanyurdu'nun kazandığı penaltı atışını Mehmet Emin değerlendiremeyerek topu auta gönderdi.
Kaynak: RSS