Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İdmanyıurdu'nun gollerini 4. Dakikada penaltıdan Fikret, 22. Dakikada Subaşıspor'dan Turgay kendi kalesine 74.dakikada Poyraz, 76. Dakikada Fikret ve 77. Dakikada Poyraz kaydetti.

Edirne 1.Amatör Lihg A Grubu'nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu, geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

