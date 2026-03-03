Dağgücü Spor Kulübü ilk yılında 6 kategoride liglere katıldı, şimdi 2026-2027 sezonu için geleceğin yıldızlarını arıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 2025 yılında kurulan Dağgücü Spor Kulübü, kısa sürede önemli bir başarıya imza atarak kuruluşunun ilk yılında 6 farklı kategoride liglere katılım sağladı. Altyapı odaklı yapılanmasıyla dikkat çeken kulüp, şimdi yeni sezon öncesi spor okulları ve lig takımları için kayıt sürecini başlattı.



'Geleceğin Yıldızlarını Arıyoruz' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Dağgücü Spor Okulları, basketbola doğru yerde başlamak isteyen çocuklara güvenli, disiplinli ve gelişim temelli bir eğitim ortamı sunuyor. Uzman antrenör kadrosu eşliğinde yürütülen programda temel teknik eğitimden maç tecrübesine kadar kapsamlı bir gelişim süreci uygulanıyor.



Spor Okullarında Kayıt Heyecanı

2015 - 2014 - 2013 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 doğumlu kız ve erkek çocuklar için sınırlı kontenjanla kayıtlar alınmaya başlandı. Küçük yaş gruplarında temel eğitim odaklı çalışmalar yapılırken, yetenekli sporcular kulübün altyapı takımlarına kazandırılıyor.



Lig Takımları İçin Seçmeler

Ayrıca 2009 - 2010 - 2011 - 2012 doğumlu sporcular arasından 2026-2027 sezonunda yerel liglerde mücadele edecek kadrolar oluşturuluyor. Kulüp, 'Ben yetenekliyim ama fırsat verilmedi' diyen gençlere kapılarını açıyor.



Başkan Yıldız: 'Biz Hayallere Dokunmaya Geldik'

Dağgücü Spor Kulübü Başkanı İlhami Yıldız, kulübün hedeflerini şu sözlerle anlattı:

'Dağgücü Spor Kulübü'nü 2025 yılında büyük bir inanç ve hayalle kurduk. Daha ilk yılımızda 6 kategoride liglere katılarak ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. Ancak bizim için asıl başarı skor tabelası değil; sahaya özgüvenle çıkan, disiplinli, karakterli ve takım ruhunu benimseyen gençler yetiştirmektir.

Bursa'da altyapı basketbolunda kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz. Her çocuğun bir hayali vardır; biz o hayale sahip çıkmaya talibiz. Kupalar elbette önemlidir ama bir çocuğun gözündeki heyecan ve gelişim bizim en büyük gururumuzdur. Tüm gençlerimizi ve ailelerimizi bu büyük spor ailesine katılmaya davet ediyorum.'



Sınırlı sayıda kız ve erkek kontenjanı bulunan programlara başvurular devam ediyor.

Müracaat: 0532 22 838 70

Web: www.daggucuspor.com