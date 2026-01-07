Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2025 yılı boyunca modern tesisleri, geniş kapsamlı spor organizasyonları ve sosyal yaşam merkezleriyle 842 bin 338 sporseveri buluşturdu. Şehir, ulusal ve uluslararası alanda sporun merkezine dönüşerek, önemli ödüller ile 655 madalya kazandı ve dünya spor başkenti adaylığı vizyonunu güçlendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, sporun kalbinin attığı şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2025 yılı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki güçlü vizyonunu ve kaliteli hizmet anlayışını pekiştirdiği bir yıl oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., şehir genelinde gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu imkânlarla 842 bin 338 sporseveri buluşturdu.

Kayseri'nin dört bir yanında, şehrin spor altyapısını güçlendiren 31 modern tesis, yıl boyunca 357 bin 75 vatandaşa kaliteli spor imkânları sundu. Kayseri'deki sosyal yaşam merkezlerinde fitness, yüzme, plates, fitcross ve stüdyo seansları gibi çeşitli branşlarda hizmet verildi. Özellikle ilçelerde açılan sosyal yaşam merkezleri, spora olan ilgiyi arttırarak 2025 yılı itibarıyla 207 bin 75 üyeye hizmet sundu.

Spor tesisi hizmetleri, buz pateni pistinden su kayağına, halı sahalardan basketbol ve voleybol sahalarına kadar geniş bir yelpazede sunuldu. Kayseri'deki sporseverler, BMX parkuru, olimpik yüzme havuzları gibi alanlarda da spor yapma fırsatı buldu. 2025 yılı boyunca, Kayseri merkez ve ilçelerinde bulunan spor tesislerinden 150 binden fazla günlük kullanım gerçekleştirilerek, Kayseri'nin spor altyapısının ne denli etkin olduğu gözler önüne serildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek adına da büyük bir çaba sarf ediyor. 2025 yılı itibarıyla, Kayseri'de 20 farklı branşta hizmet veren spor okullarında toplamda 27 bin 858 çocuk eğitim aldı. Bu spor okulları, yalnızca çocuklara spor yapma fırsatı sunmakla kalmayıp, Kayseri'yi hem ulusal hem de uluslararası alanda marka bir spor şehri yapma yolunda önemli bir adım atmakta.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki sporcular, 2025 yılı boyunca büyük başarılara imza attı. 900 lisanslı sporcu, toplamda 655 madalya kazanarak Kayseri'nin spor tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bunlar arasında 281 altın, 216 gümüş ve 140 bronz madalya yer alıyor. Ayrıca, 18 uluslararası, Avrupa, balkan ve dünya derecesi elde edilerek, Kayseri sporunun küresel düzeydeki etkisi de arttı.

Kayseri, 2025 yılı boyunca düzenlediği çeşitli spor organizasyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi. AVM etkinliklerinden, 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na kadar birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca, bisiklet turları, uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, koşu yarışları, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi spor organizasyonlarıyla da 457 bin 405 kişiye ulaşıldı. Spor tesisleri, spor okulları ve spor organizasyonları olmak üzere toplamda 842 bin 338 sporsever Kayseri'nin spor etkinlikleriyle buluşturuldu. Şehrin her köşesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler, Kayseri'yi sporseverler için bir cazibe merkezi haline getirdi.

Kayseri, gelişen spor altyapısı ve toplumu kapsayan projeleriyle uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilen Altın Bayraklı Kayseri, bu kez de 'Dünya Spor Başkenti' adaylığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'En Aktif Belediye Ödülü'ne layık görüldü. 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği bu prestijli organizasyonda Kayseri, spor yatırımları ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla övgü aldı.