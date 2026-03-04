Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahadaki başarısının yanı sıra güçlü kurumsal yapısı ve aidiyet duygusuyla da dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde verdiği mücadeleyi yalnızca skor tabelasına değil, takım ruhuna da yansıtıyor. Farklı şehir ve ülkelerden gelen oyuncular, aynı hedef doğrultusunda kenetlenirken, takım içinde en sık duyulan cümle ise 'Burası artık bizim evimiz' oluyor.

Takım kaptanı Mert Ulutaş (29), 10 yaşında başladığı basketbol yolculuğunda Kağıtspor'da beşinci sezonunu geçiriyor. Kulübün kurumsal yapısına vurgu yapan Ulutaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkânların sporculara güven verdiğini belirterek, 'Artık burası benim evim diyebilirim' sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getiriyor.

KEVİN KASPAR: 'HEDEF HER YIL BÜYÜYOR'

İstanbul doğumlu 34 yaşındaki Kevin Kaspar ise kariyerinde Amerika deneyimi de bulunan tecrübeli isimlerden. İki sezondur Kağıtspor forması giyen Kaspar, kulübün çok branşlı ve köklü yapısına dikkat çekerek, her yıl hedefin daha da büyüdüğünü ifade ediyor. Deneyimli oyuncu, uzun vadeli hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurguluyor.

SHERRİLL: 'TAKIM KİMYAMIZ ÇOK İYİ'

Yabancı oyuncuların da tercih ettiği kulüpte, 31 yaşındaki Keshun Sherrill ikinci sezonunu yaşıyor. Türkiye'de uzun yıllardır forma giyen Sherrill, Kocaeli'deki atmosferden ve taraftar desteğinden memnun olduğunu belirterek, takım içi uyumun başarıya katkı sağladığını söylüyor.

ALTYAPIDAN ZİRVEYE

22 yaşındaki Eren Özen ise kulübün altyapısından yetişerek A Takım'a yükselen isimlerden. Kocaeli doğumlu genç oyuncu, kendi şehrinin takımında forma giymenin ayrı bir gurur olduğunu ifade ediyor. Özen, kulübün organizasyon gücünün oyunculara güven verdiğini ve saha içindeki arkadaşlık bağının performansa olumlu yansıdığını dile getiriyor.

Tecrübeli isimler, genç yetenekler ve uluslararası oyuncuların oluşturduğu güçlü kadrosuyla Kağıtspor, her sezon çıtayı yükseltiyor. Kurumsal yapısı ve şehirle kurduğu güçlü bağ sayesinde mavi-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam ediyor.