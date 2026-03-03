Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Gaziantep Entelektüel Ligi' projesinin ilk etkinliği olan 'İyilik Projesi'nin iki aşaması da başarıyla tamamlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen proje, gençler ve çocuklarda iyilik bilincinin güçlendirilmesi, toplumsal iletişim ve özgüvenin artırılması ile yerel esnafla olumlu etkileşimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda dikkat çeken ve toplumsal farkındalık oluşturan önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Katılımcıların aktif bir sosyal sorumluluk deneyimi yaşamaları amacıyla planlanan iki aşamalı çalışmanın ilk bölümünde, Yazar Yavuz Yiğit'in katılımıyla 'Gençleri Harekete Geçirme Semineri' Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlendi.

Seminerde gençlere, iyilik için harekete geçmenin gerekliliği, iyiliğin toplumsal hayattaki önemi ve geleceğe etkisi üzerine konuşmalar yapıldı.

Projenin ikinci aşamasında ise 30 kişilik öğrenci grubuyla 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde selamlama ve iyilik temalı sloganlar içeren pankartlar hazırlandı. Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

ŞAHİN: BU İYİLİĞİ VE NEŞEYİ BÜTÜN ŞEHRE YAYMALIYIZ

Katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin, iyiliğin daha fazla konuşulması ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, 'İyi insanların bire bir selam verdiği, yardımcı olduğu bir toplum oluşturmamız lazım. Farabi, erdemli şehrin birbiriyle yardımlaşandan geçtiğini söylüyor. İyi insan olmalıyız. Kötülükleri atmalı, iyiliği çoğaltmalıyız. Bu iyiliği ve neşeyi bütün şehre yaymalıyız' diye konuştu.

Program kapsamında öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla Kalealtı esnafını ziyaret etti. Esnafa selam vererek 'Hayırlı Ramazanlar' ve 'Hayırlı işler' dileklerinde bulundu. Gözetmenler eşliğinde yürütülen programda, en çok olumlu iletişim kuran öğrenciler sembolik ödüllerle takdir edildi.