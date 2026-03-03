Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği başladı. 55 il ve KKTC'den 343 sporcu katılırken Özge Çolak (Kocaeli), kızlar 52 kg'da 3. oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Karaman'da gerçekleştiriliyor.

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcu katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Bugün burada sadece bir müsabaka için değil, azmin, disiplinin ve centilmenliğin en güzel örneklerini sergilemek üzere bir araya geldik. 55 ilimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 343 genç sporcumuzla Karaman'da gerçek bir spor şöleni yaşıyoruz' dedi.

Açılış töreni sonrasında müsabakalar; kızlarda 36, 44, 52, 63 ve +70 kilogram, erkeklerde ise 38, 46, 55 ve 66 kilogram kategorilerinde devam etti.

İzmit Yahyakaptan'daki Edebali Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Kağıtspor Kulübünün sporcusu olan Özge Çolak, kızlarda 52 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Özge Çolak'ın antrenörlüğünü yapan eski milli judocu Bilal Aydın, Özge'yle birlikte Kocaeli'ye madalya dönmekten dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Şampiyona, 4 Mart 2026 Çarşamba günü kızlar ve erkekler kategorilerinde 40, 42, 48, 50, 57, 60, 70, 73, +70 ve +73 kilogram sıkletlerinde yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.