Kayseri Talas Belediyespor altyapısında yetişen üç genç futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Milli Takım Bölge Oyuncu Seçmeleri'nin ilk etabını başarıyla geçerek ikinci etap için davet aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Necati Yılmaz, Gürkan As ve Mehmet Uras Öztürk, 9-10 Mart tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek 2. etap seçmelerinde milli forma için ter dökecek.

Sarı-lacivertli formalarıyla Kayseri Talas Belediyespor armasını gururla taşıyan genç sporcular, disiplinli çalışmaları ve sahadaki performanslarıyla dikkat çekti. Altyapıya verdiği önemle bilinen Talas Belediyesinin spor yatırımları bir kez daha meyvesini verirken, ilçenin genç yetenekleri milli takım kapısını araladı.

'GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı paylaşımda genç futbolcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

'U-14 Milli Takım Bölge Oyuncu seçmeleri ilk etabında başarılı olan futbolcularımız Necati Yılmaz, Gürkan As ve Mehmet Uras Öztürk, 9-10 Mart tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olan 2. etap seçmelerine davet edildiler. Oyuncularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.'

Başkan Yalçın'ın gençlere verdiği destek ve sporun her branşına yönelik yatırımlar, Talas'ta geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Sahada gösterdikleri azim ve kararlılıkla ikinci etapta da başarı hedefleyen üç genç futbolcu, hem ailelerinin hem de Talas'ın umudu oldu.

Talas'ta sporun bir yaşam kültürü haline geldiğini vurgulayan bu başarı, altyapıya yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi gözler Adana'da oynanacak ikinci etapta; hedef ise ay-yıldızlı formayı giymek.