KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından basketbol tutkunlarını bir araya getirecek Kurumlar Arası 3x3 Basketbol Turnuvası için kayıt süreci başladı.

Geçtiğimiz yıllarda basketbolseverlerin yoğun katılımıyla düzenlenen bu yıl da hem rekabet hem de dostluk ortamı oluşturacak Kurumlar Arası 3x3 Basketbol Turnuvası'nda ilk düdük 6 Nisan Pazartesi günü çalacak.

Organizasyonda yer almak isteyen basketbolseverler, 29 Mart Pazar gününe kadar kayıtlarını yaptırabilecek. Takımlar, başvurularını https://kayit.sporkonya.com.tr/turnuva adresi kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Takımlar en az 3, en fazla 5 oyuncudan (3 asil ve en fazla 2 yedek oyuncu) oluşacak şekilde kurulacak.