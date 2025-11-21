Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirilen son oturumla tamamlandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü 2025 yılı 2. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, açılış konuşmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hayati Yazıcı tarafından Meclis üyelerine gündem maddeleri hakkında sunum yapıldı.

SU TARİFELERİNDE DÜZENLEME

Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik maddesi üzerine konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Üç kademeli bir tarifeli cetvel yapımız bulunuyor. Önceki yıllarda su tarifelerinde aylık olarak güncelleme yaparken, altı ayda bir güncelleme yapılması yönünde karar almıştık. Belirlediğimiz üç kademeli tarifede; 0-7 metreküp arası tüketim, 7-15 metreküp arası tüketim ve 15 metreküp üzeri tüketim olarak sınıflandırılmıştır. Enflasyon oranlarını dikkate alarak; 0-7 metreküp arası tüketime yüzde 17 -15 metreküp arası tüketime yüzde 20, 15 metreküp üzeri tüketime ise yüzde 25 oranında bir güncelleme öngördük' dedi.

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA 22. SIRADAYIZ

Trabzon'da su fiyatlarının diğer büyükşehirlere kıyasla uygun olduğunun altını çizen Başkan Genç, 'Bu oranlar, son altı aylık enflasyon verileriyle yaklaşık olarak paralellik göstermektedir. Ayrıca genel olarak diğer kademelerde ortalama yüzde 20, kırsal mahalleler ve beldeler için ise yüzde 25 oranında bir artış planlamış bulunuyoruz. Şu anda 30 büyükşehir arasında 22. sıradayız. Toplumda 'Su faturaları neredeyse elektrik faturalarına yaklaştı' şeklinde bir algı var. Gerçek durum böyle değil. Trabzon'da meskenlerde içme suyu resmi tarifeye göre 22. sıradadır. İş yerlerinde ise 17. sıradayız' diye konuştu.

ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

Başkan Genç sözlerine şöyle devam etti: 'Mümkün olduğunca 'az tüketenden az, çok tüketenden çok' anlayışını uygulamaya aldık. Birinci ilkemiz buydu. İkinci ilkemiz ise enflasyon artışlarını mümkün mertebe aşmama prensibiydi. Aylık güncelleme yapsaydık 19 milyon TL daha gelir elde edecektik, ancak bunu tercih etmedik. Çünkü bu yükü hemşerilerimize yansıtmamak adına idare olarak biz üstlendik.'

SEMT ARASI TARİFE FARKI KALKIYOR

'Bir diğer konu da Çukurçayır bölgemiz, Yalıncak beldemiz. Elbette hepsi bizim belediyemize bağlı. Fakat şehrin merkezinde, örneğin Çukurçayır'ın hemen bitişiğinde Boztepe'de vatandaş 10 lira öderken, sadece 100 metre ileride başka bir bölgede 5 lira ödenmesi hakkaniyet açısından izahı zor bir durumdur. Biz bu çelişkiyi tarifemize bir şerh olarak ekledik. İlgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar da mevcut uygulamaya devam edeceğiz. Bunu da burada net şekilde ifade etmiş olalım.'

KARAKAYA BARAJI DEV BİR PROJE

Meclis üyelerinden gelen sorulara da cevap veren Başkan Genç özetle şunları söyledi: 'Karakaya Barajı konusu kritik öneme sahiptir. DSİ Genel Müdürümüzle görüşmeler yaptık. Şu anda mevcut Atasu Barajı'nın hacmi 35 milyon metreküp. Karakaya Barajı ise 137 metre gövde yüksekliği ve 45 milyon metreküp kapasitesiyle büyük bir yatırım gerektiriyor. Sadece yol projesi bile 3-5 milyar TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Buna rağmen, su stresi yaşıyorsak bu projeyi yapmak zorundayız.'

GÖLET PROJELERİ HAYAT BULUYOR

'DSİ Genel Müdürümüz en kısa zamanda Trabzon'a gelecek, ilgili mahallede incelemelerde bulunacağız. Üst kotlardan beslenen suyun mevcut durumunu da değerlendireceğiz. Barajın programa alınması için yoğun talepte bulunuyoruz. Göletlerle ilgili ise, Vakfıkebir Göleti ihale edildi. Taşlıyatak Göleti ihale edildi. Ortahisar Karakaya Göleti ihale edildi. Şalpazarı Arıtma Üstü Göleti ihale hazırlığı tamamlandı. Çarşıbaşı Arıtma Üstü Göleti programa alındı, ihale hazırlığı sürüyor. Araklı-Sürmene-Yeşilyurt Göleti ihaleye hazırlandı. Ortahisar Tersip Bendi ihale hazırlığı tamamlandı.' Yapılan konuşma ve müzakerelerin ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen genel kurul maddeleri oybirliğiyle kabul edildi. TİSKİ'nin 2026 yılı bütçesi 4 milyar 187 milyon TL olarak onaylandı.