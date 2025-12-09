MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın finali, 13-14 Aralık'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak. Nimara Otomobil Spor Kulübü'nün düzenlediği yarışta şampiyonlar belirlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, 13-14 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor. Nimara Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, Motul, HT Spor ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, 2025 şampiyonlarını belirleyeceği için büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde sporcuların mücadele edeceği organizasyonda, 13 Aralık Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde eleme yarışları koşulacak.

14 Aralık Pazar günü ise 10.00'dan itibaren tüm kategorilerde yarı final ve final yarışları koşulmasının ardından, kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşan sporcular da belirlenmiş olacak.

Saat 14.00'ten itibaren tüm gruplardaki final yarışlarının HT Spor YouTube kanalından canlı olarak aktarılacağı organizasyon saat 16.45'teki ödül töreni ile son bulacak.