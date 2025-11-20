Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada yürüttüğü operasyonlara ilişkin güncel verileri paylaştı. Terör örgütüne darbeler devam ederken, hudutlarda engellenen geçiş sayısı yıl boyunca 59 bini aştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısını Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün katılımıyla gerçekleştirdi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde güvenlik ve terörle mücadele operasyonlarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YENİ DARBELER

Son bir haftada yürütülen operasyonlarda; 7 PKK'lı teröristin teslim olduğu, sınır içi ve sınır ötesinde mağara, sığınak, barınak ile EYP ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ayrıca Menbic'de imha edilen 3 kilometrelik tünelle, Suriye Harekât Alanları genelinde imha edilen toplam tünel uzunluğunun 723 kilometreye ulaştığı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1991436990508855784

HUDUTLARDA YOĞUN MÜCADELE

Cumhuriyet tarihinin en sıkı tedbirleriyle korunan sınırlarda, son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 kişinin yakalanırken, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş yaparken yakalananların sayısının 8 bin 794'e yükseldiği açıklandı. Aynı dönemde engellenen yasa dışı geçiş girişimi sayısı 1.685 olarak kaydedildi. Böylece yıl içinde engellenen toplam girişim sayısı 59 bin 30'a ulaştı.

Hudut birliklerinin Van ve Hakkâri hattında sürdürdüğü arama-tarama faaliyetlerinde ise 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ikili iş birliklerinin bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını belirterek, terörle mücadelede kesintisiz operasyonların süreceğini ve hudut güvenliğinin taviz verilmeden korunacağını bir kez daha vurguladı.