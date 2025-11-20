Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen 'KENTFEST 2025' programına katılan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümden depreme, akıllı şehirlerden bursa'nın 2050 vizyonuna kadar önemli konulara değindi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından bu yıl 'Şehircilikte Yeni Teknolojiler ve Gelecek Vizyonu' başlığıyla düzenlenen 'KENTFEST 2025' programına katıldı.

İstanbul'da düzenlenen programa; Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Haldun Ersen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, belediye başkanları, akademisyenler, STK ve sektör temsilcileri katıldı. KentFest 2025'in açılış programında ve ardından düzenlenen 'Dirençli Şehirler Yaratmanın Vizyonu ve Yol Haritası' başlıklı özel oturumda konuşan Yıldırım Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz önemli konulara değindi.

DEPREM HATIRLATMASI

Bursa'nın, Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz; 'Ancak bu güzel şehir, tıpkı Türkiye'nin pek çok büyük kenti gibi, tarihsel gelişim sürecinde nüfus artışı ve hızlı şehirleşme karşısında planlama açısından zor bir sınav vermiştir. Bir dönem imar planı bulunmayan alanlara yapılan ruhsatsız yapılar, günün koşullarına göre hazırlanmış ama bugünün ihtiyaçlarını karşılamayan plan kararları ve hepsinden önemlisi Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında bulunması; bugün konuşmak zorunda olduğumuz temel gerçeği ortaya koyuyor: kentsel dönüşüm Bursa'nın ertelenemez önceliğidir' ifadelerini kullandı.

'ŞEHİRCİLİKTE YENİ DÖNEME GİRİYORUZ'

Kentsel dönüşümün çok yönlü bir olgu olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz; 'Kentsel dönüşüm yalnızca binaların yenilenmesi değildir. Şehrin sosyal dokusunu, ekonomik dinamizmini, kültürel kimliğini ve kamusal yaşamını da dönüştüren kapsamlı bir süreçtir. Dönüşüm yaparken, güvenli konut üretimini; sosyal donatıları, parkları, ulaşım hatlarını, yeni eğitim ve kültür alanlarını bir bütünün parçası olarak ele almak zorundayız. Bugün artık şehircilikte yeni bir döneme giriyoruz. Dijital ikizler, büyük veri analizleri, yapay zekâ destekli planlama araçları, CBS tabanlı risk haritaları, iklim değişikliği modelleri: Bütün bu teknolojiler, şehirlerimizi geleceğe hazırlamak için elimizi güçlendiren imkânlardır. Bursa'da birçok belediyemiz, dönüşümü bilimsel verilere dayalı olarak yürütmek için bu teknolojileri aktif olarak kullanmaya başlamıştır' dedi.

ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Kentsel dönüşümün kendine özgü zorlukları olduğunu belirten Yıldırım Belediyesi ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz; 'Hepimizin bildiği gibi, yapılaşmış bir alanı dönüştürmek, sıfırdan bir şehir kurmaktan çok daha zordur. Çünkü mahalle kimliği devam ederken altyapı, ulaşım, sosyal donatı ve yıkım-yapım süreçlerini eş zamanlı yürütmek multidisipliner bir organizasyon gerektirir. Hem vatandaşın günlük hayatını aksatmamak hem de süreci hızlandırmak ciddi koordinasyon ister. Bu nedenle biz Bursa'da dönüşümü yalnızca teknik bir faaliyet değil, ortak akıl gerektiren bir şehir meselesi olarak ele alıyoruz. Şehrin geleceğini ilgilendiren her konuda olduğu gibi, dönüşümün de katılımcı bir yöntemle, paydaşların ortak iradesiyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz' diye konuştu.

'2050 VİZYONUNU KONUŞUYORUZ'

Bursa'nın önünde çok hayati gündemler bulunduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; 'Bugün Bursa'da 2050 vizyonunu konuşuyoruz. Bu şehir 2050'de nasıl bir kent olacak? Nüfus nasıl dağılacak? Hangi bölgeler yeşil alan olarak korunacak, hangileri üretim ve hizmet odaklı gelişecek? Sosyal yaşam nasıl kurgulanacak? Ve daha da önemlisi, deprem riskine karşı nasıl daha dirençli bir şehir inşa edeceğiz? İşte tüm bu sorular, Bursa Belediyeler Birliği olarak kurduğumuz ortak çalışma kültürünün merkezinde yer alıyor. Hedefimiz ilçe belediyelerimizin bilgi ve deneyimini ortaklaştırmak. Kongreler, çalıştaylar ve sempozyumlarla şehircilik bilgisini büyütmek, yeni teknolojileri yerel yönetimlere kazandırmak ve nihayetinde Bursa'nın geleceğine hep birlikte yön vermektir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz: Bursa'nın geleceği, bugün attığımız adımların kalitesiyle şekillenecek. Katılımcı, bilimsel ve teknoloji temelli bir anlayışla yürüttüğümüz tüm çalışmaların şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.