Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi' sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği 'Teksin Mersin İletişim Merkezi', 2025 yılında da çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların yanında olmaya devam etti.

MERSİN (İGFA) - Vatandaşların kilometrelerce öteden dahi tek çağrı ile ulaşabildiği Teksin, 2025 yılında 1 milyon 250 bin çağrıyı yanıtladı. Teksin Mersin, vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hattı arayarak, aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de Büyükşehir'e ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor.

MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere iletilerek, vatandaşların başvurularına geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar çözüm sürecini SMS ile de takip edebiliyor.

TEKSİN MERSİN, 2025 YILINDA 1 MİLYON 250 BİN ÇAĞRIYI YANITLADI VE ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

Vatandaşların memnuniyetini esas alan Teksin Mersin aracılığıyla, 2020 yılından bu yana 5 milyon 276 bin 338 görüşme sağlanmış olup çözüme kavuşturuldu.

2025 yılında da merkez aracılığıyla 1 milyon 250 bin çağrının yanıtlanmasıyla, Mersinlilerin tüm talepleri değerlendirilerek ilgili birimler tarafından çözüme ulaştırıldı.

İlçelerde yaşayan vatandaşlar Teksin Mersin sayesinde kent merkezine gelmek zorunda kalmadan, tek bir numara (185) üzerinden taleplerini iletebiliyor. Milyonlarca çağrıyla vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini alan Teksin Mersin, anlık çözümleri ile vatandaşların huzuru ve refahı için aralıksız görev yapıyor.

Mobil uygulama sayesinde talep, şikayet ve önerilerin yanı sıra Büyükşehir'in tüm hizmetlerinden haberdar olma şansı bulan vatandaşlar, kente dair her şeyi bir çağrı ve 'tek tıkla' öğrenebiliyor.

Vatandaş, hizmet, erişilebilirlik ve şeffaflık odaklı çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve taleplere yönelik hızlı çözümleri üretmeye 2026 yılında da devam edecek.