İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı. Belediye yetkilileri tarafından anlaşmalı fırınlardan alınan taze ekmekler, hijyenik koşullarda paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sıcak yemek hizmetinden sonra ücretsiz ekmek hizmetini de hayata geçirdi.

Her gün ilçede belirlenen fırınlardan alınan taze ekmeklerin özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.



Belediye yetkilileri ayni ve nakdi yardım, aşevi hizmeti, evde sağlık ve bakım hizmetiyle birlikte sundukları yeni hizmetle Maltepeli ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.