Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini koruyan, iklim koşullarına dayanıklı ve dirençli peyzaj uygulamalarından biri olan kurakçıl peyzaj çalışmalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor. Suyu doğru yöneten, sürdürülebilir ve modern bir görünüm sunan bu uygulamalar, kentin kavşaklarında yeni görünümüne kavuşuyor.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Karasal iklim özelliklerine uyumlu, su kaynaklarını korumayı esas alan ve estetik anlayışı sürdürülebilirlikle buluşturan kurakçıl peyzaj çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kararlılıkla yürütülüyor.

YAŞAYAN VE DENGELİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULUYOR

Kurakçıl peyzaj yalnızca taş, çakıl veya sert zemin uygulamalarından ibaret olmamakla birlikte, betonlaşmayı teşvik etmeyen daha az su tüketimini esas alan bütüncül bir peyzaj yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla çim alanlar azaltılarak suyun buharlaşma yoluyla kaybını önlemek amacıyla çakıl ve benzeri geçirgen malzemeler destekleyici unsur olarak kullanılıyor.

Ayrıca uygulanan alanların iklim ve ekolojik yapısına uygun bitki türleriyle yaşayan, dengeli ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturuluyor. Bu sayede hem su kaynakları korunuyor hem de Tekirdağ'ın kent estetiği, iklim dostu ve modern görünüm anlayışla güçleniyor.

DAHA AZ SU İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALANLAR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla doğal kaynakların korunması, daha az su tüketimiyle estetik ve görsel açıdan güçlü alanlar oluşturulması hedefleniyor. Kurakçıl peyzajda tercih edilen bitkiler, daha az su isteyen ve karasal iklime uyumlu türlerden seçiliyor. Bu sayede Tekirdağ'ın cadde ve kavşakları daha az suyla daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Ayrıca, bilimsel ve ekolojik yöntemlerle kurakçıl peyzaj anlayışının tüm ilçelerde yaygınlaştırılması ve kentin geleceğine uzun vadeli katkılar sunulması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR KENT GENELİNDE DEVAM EDECEK

Kurakçıl peyzaj çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa'da Tilki Selim Soğancılar Kavşağı, 57. Alay Caddesi, İstiklal Marşı Caddesi ve Belediye Ana Binası Bahçesi'nde uygulamalar tamamlandı. Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Ergene Edirne Bulvarı şev alanlarında ise çalışmalar sürüyor.

İlerleyen süreçte ise kurakçıl peyzaj uygulamalarının Süleymanpaşa Maxi Kavşaklar, Tekirdağ-İstanbul Yolu üzeri, Muratlı yol kenarı, Çorlu Ali Osman Çelebi Bulvarı ve Çerkezköy El Heykelli Kavşak alanlarında hayata geçirilmesi planlanıyor.