Van Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bıraktı.

VAN (İGFA) - Aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin belli noktalarına her gün yem bırakıyor.

Başta kent merkezi olmak üzere kırsalda da çalışma yürüten ekipler, belirlediği noktalara kar temizliği yaptıktan sonra yem koyuyor.

Bu kapsamda Van Gölü Sahil Yolu ve Van Kalesi çevresinde kuşların yoğun olarak bulunduğunu göz önünde bulunduran ekipler, kuşlar için sahil kenarına ve Van Kalesi çevresindeki sazlıklara buğday bıraktı.

Ekipler, yaban hayatının korunması için gerek doğada gerekse kent merkezinde belirlenen alanlarda yemleme çalışmasını kış boyunca devam edeceğini belirtti.