Turquoise Coast Environment Fund - Turkey (TCEF), Türkiye'nin güney ve batı kıyılarındaki doğa, biyoçeşitlilik ve kıyı koruma projelerini desteklemek üzere 2026 yılı başvurularını açtı. STK'lar 25 Ocak 2026'ya kadar başvuruda bulunabilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) koordinasyonunda yürütülen TCEF hibe programının yedinci dönemi başvurulara açıldı.

Program, kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dâhil olmak üzere Türkiye'nin güney ve batı kıyılarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) doğa, biyoçeşitlilik ve deniz-kıyı koruma projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuruda bulunabilecek kuruluşlar arasında dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen kooperatifler, sendikalar ve federasyonlar/konfederasyonlar yer alıyor. Kuruluşların en az bir yıldır sahada aktif olması, 2024 gelirlerinin 6 milyon TL'nin altında olması ve ilgili alanda deneyim ve kurumsal kapasiteye sahip olması gerekiyor.

Programda öncelikli alanlar; sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeler, biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımı, koruma alanında çalışan STK'ların kurumsal kapasitesini güçlendiren projeler olarak öne çıktı.

Başvurular 25 Ocak 2026 Pazar günüü saat 18:00'e kadar yapılabilecek.

Projeler en erken Nisan 2026'de başlayacak ve en geç Mart 2026'de sona erecek.

STK'lar hibe kapsamında en fazla 1 milyon TL talep edebilecek.