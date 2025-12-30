Kastamonu Azdavay'da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede AFAD ekipleri, kemoterapi randevusu olan 68 yaşındaki bir vatandaşı paletli kar aracıyla hastaneye yetiştirdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Çocukören Köyü'nde, yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçleştiği bir bölgedeki vatandaşlara yönelik operasyonlarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşıma göre, kemoterapi randevusu olan 68 yaşındaki bir vatandaş, AFAD ekipleri tarafından paletli karüstü araçla alınarak hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Paylaşımda, devletin tüm gücü ve imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğu vurgulanarak, söz konusu vatandaşa acil şifalar dilendi.

Olay, Türkiye'de kış şartlarında vatandaş odaklı hizmet anlayışının somut bir örneği olarak kayda geçti.