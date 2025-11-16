Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 18 Kasım Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında, önemli kanun teklifleri, bütçe görüşmeleri ve komisyon toplantılarıyla yoğun bir gündemi ele alacak.

Genel Kurul, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 10 maddesi kabul edilen teklif kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki seyahat acentelerinden bu yıl aidat alınmayacak, önceki borçlar da silinmiş sayılacak.

Teklifle ayrıca; işletmeciler, marinalar ve deniz turizmi araçlarında kalanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama ilanları için her bir ilan başına 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batık alanlar, Gelibolu Tarihi Alanı kapsamına alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

VERGİ DÜZENLEMELERİ TBMM GÜNDEMİNDE

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

Teklifle; mesken kira gelirlerine ilişkin istisnalar yeniden düzenlenecek. Geçici vergi mükellefiyetine dair kazançlar 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kuyum ve ikinci el motorlu taşıt ticareti gibi alanlardan yıllık harç alınacak.

Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Çeklerin ibraz geçersizliği düzenlemesi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak. Genel aydınlatma giderleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ve ilgili belediye paylarından karşılanacak.

Öte yandan TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçe görüşmelerine bu hafta İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçelerini görüşmeyle devam edecek.