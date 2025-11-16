Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınen bilgiye göre Düzce'deki kaza Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi Kanal Sokak'ta meydana geldi.

Alihan A. idaresindeki 81 AEM 383 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Alihan A.'nın sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su kanalına devrilen kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, 1.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve kendisine idari para cezası uygulandı.