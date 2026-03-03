İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 112 sisteminden e-Devlet entegrasyonuna, yapay zekâ uygulamalarından siber güvenliğe kadar yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, kamu hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve entegre şekilde sunulmasına yönelik projeler ele alındı. Özellikle 112 Acil Çağrı Sistemi'nin hız, koordinasyon ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların detaylı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

E-İÇİŞLERİ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLER

Toplantıda ayrıca, E-İçişleri platformu üzerinden tüm iş ve işlemlerin güvenli dijital ortamda yürütülmesi, yapay zekâ destekli analiz ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Yerel yönetim hizmetlerinde standartlaşma ve verimlilik artışı hedefiyle yürütülen E-Belediye uygulamaları da gündem başlıkları arasında yer aldı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2028843295720227129

Bakanlık açıklamasında, siber güvenlik alanında kritik altyapıların korunmasına yönelik çalışmalar ile veri gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki tedbirlerin önemine dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı, dijital çağın gerekliliklerine uygun, hızlı, güvenli ve vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.