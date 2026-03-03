Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 52 bin 650 dolar ve 999 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yalova merkezli operasyonda 2 kişi tutuklandı.

YALOVA (İGFA) - Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Vali Usta, kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin para talep etmesinin kesinlikle söz konusu olamayacağını vurguladı. Yalova'da yaşanan son olayda, şüphelilerin bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, vatandaşın adına kayıtlı daireyi sattırdıkları ve toplam 52 bin 650 dolar ile 999 bin lirayı elden ve banka aracılığıyla aldıkları ortaya çıktı. Olay, mağdurun emniyete başvurması üzerine gün yüzüne çıktı.

YALOVA MERKEZLİ OPERASYON

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2'si, Amasya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hâlen cezaevinde bulunduğu belirlenen 1 şüphelinin ifadesi alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'BU KİŞİ SİZ DE OLABİLİRDİNİZ'

Vali Usta, vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Polis, asker, savcı ya da hiçbir kamu görevlisi sizden para talep etmez. Telefon ve internet üzerinden kişisel verilerinizi asla paylaşmayın. Bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeyin ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verin' ifadelerini kullandı.