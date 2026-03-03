TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların medya ve internet kullanımında güvenliğin artırılması için yapılan çalışmalar ve alınan önlemleri açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, RTÜK'ün çocuklara yönelik faaliyetlerini sunarak medya okuryazarlığı çalışmalarını anlattı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, görsel medyada suç karakterlerinin rol model olarak gösterilmesinin risklerine dikkat çekerek, 'Çocukların güvenli bir medya ortamında büyümesi kamu kurumlarının, yayıncıların, ailelerin ve toplumun ortak sorumluluğudur' dedi. RTÜK olarak hem düzenleyici hem rehberlik rolünü sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

MEDYA VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, 'Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması' sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 15-21 yaş arası 7 bin 511 gençle yapılan araştırmada, sosyal medya kullanımının günde yaklaşık 3,5 saat olduğu belirlendi.

Güler, gençlerin yaklaşık yüzde 90'ının sosyal medya hesabı olduğunu, ailelerin bilmediği hesapları olan gençlerin oranının yüzde 82 olduğunu vurguladı. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 88'i sosyal medyada yaş sınırı getirilmesini istiyor.

Yayıncılara yönelik etik rehber hazırlıkları, yapay zekâ ile platform denetimi ve akıllı işaretlerin güncellenmesi çalışmalarına da değinen Güler, çocuklara yönelik taciz, istismar ve hassas konularda kararlı duruşlarını sürdürdüklerini aktardı. Televizyon yayınlarında şiddeti ölçmek amacıyla yeni çalışmaların başlatıldığını da bildirdi.

İNTERNETTE GÜVENLİK VE FARKINDALIK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, güvenli ve bilinçli internet kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarını anlattı.

Gün, Güvenli İnternet Merkezi ve İnternet Bilgi İhbar Merkezi'nin çocukların cinsel istismarı ile mücadelede etkin rol üstlendiğini belirtti. 2011'den itibaren uygulanan 'Güvenli İnternet' programının ailelere çocuklarını zararlı içeriklerden koruma imkânı sağladığını aktardı.

Gün ayrıca, siber zorbalık, dijital şiddet ve dijital mahremiyet konularında rehberler hazırladıklarını ve 'Çocukların Korunmasına Yönelik Çevrimiçi Güvenlik Stratejisi'ni 2025-2028 dönemini kapsayacak şekilde güncellediklerini ifade etti. Tüm faaliyetlerin strateji belgesi hedefleri doğrultusunda planlandığı ve hayata geçirildiği belirtildi.