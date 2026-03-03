Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğiyle hazırlanan 'İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Program kapsamında 2026 yılı boyunca istihdamını koruyan imalat sanayi işletmelerine destek verilecek.

ANKARA (İGFA) - İmalat sanayinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. 'İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026'DA İSTİHDAMINI KORUYAN İŞLETMELERE DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan destek programı, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Buna göre; 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılında koruyan işletmeler destekten yararlanabilecek. İlgili ayda veya yıl başından itibaren ortalama prim gün sayısının korunması, destek için temel kriter olacak.

TEKSTİL VE MOBİLYAYA DOĞRUDAN 3.500 TL DESTEK

Tekstil, giyim, deri, mobilya ve belirli aksesuar üretimi (NACE kodları belirtilen sektörler) alanında faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere, korunan her ay için 30 prim gününe karşılık 3.500 TL destek sağlanacak.

DİĞER KOBİ'LERE KREDİ ÜZERİNDEN DESTEK

Belirtilen sektörler dışında kalan imalat sanayi KOBİ'leri ise kredi üzerinden destek alabilecek.

İşletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında beyan ettiği prime esas kazanç ortalaması esas alınarak kredi limiti belirlenecek.

Azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi için 10 destek puanına karşılık gelen tutar destek kapsamında olacak. Ödeme miktarı, istihdamın korunduğu ay sayısına göre hesaplanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE PORTAL ÜZERİNDEN

Başvurular, Bakanlık tarafından oluşturulacak çevrimiçi portal üzerinden alınacak. SGK kayıtları esas alınarak istihdam verileri kontrol edilecek. Program kapsamında ödemeler, işletmelerin vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebilecek.

İşletmeler en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar ödeme talebinde bulunabilecek.

Programın finansmanı, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak. Bakanlık tarafından talep edilen tutarlar İŞKUR aracılığıyla aktarılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan işletmelerin destekleri sonlandırılacak ve yapılan ödemeler yasal faiziyle geri tahsil edilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte, özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin istihdam seviyelerini korumaları teşvik edilirken, ekonomik dalgalanmalara karşı üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

