İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarışmayla belirlenen Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi için temel atıldı. 154 bin metrekarelik alanı kapsayan proje tamamlandığında Kadıköy, yaya öncelikli ve yeşil bir kamusal alana kavuşacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilecek Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Meydanı'nı daha düzenli, erişilebilir ve çağdaş bir kamusal alana dönüştürmeyi hedefliyor.

Kadıköy Rıhtım Tören Alanı'nda gerçekleştirilen temel atma törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir katıldı.

'KADIKÖY ÇOK DAHA ÇAĞDAŞ BİR MEYDANA KAVUŞACAK'

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, projenin İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tasarım yarışması sonucunda belirlendiğini hatırlattı. 59 projenin katıldığı yarışmada halk oylamasıyla seçilen tasarımın bugün hayata geçirildiğini belirten Aslan, 'Kadıköy'ü çok daha çağdaş, erişilebilir ve düzenli bir meydana kavuşturacağız' dedi.

Aslan, 2019'dan bu yana Beşiktaş, Eminönü, Maltepe, Kartal, Esenyurt ve Bakırköy başta olmak üzere 39 meydanın düzenlenerek açıldığını ifade ederek, kamusal alanların ortak akıl ve katılımcı anlayışla yeniden tasarlandığını vurguladı.

154 BİN METREKARELİK DÖNÜŞÜM

Proje alanı, 1000 araç kapasiteli İSPARK alanından Haydarpaşa'ya kadar uzanıyor; Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa mahallelerini kapsıyor. Toplam 154 bin metrekarelik alanda 107 bin metrekarelik düzenleme yapılacak.

Proje kapsamında; meydan doğal taşlarla kaplanacak ve yeni kent mobilyaları yerleştirileceği, mevcut büfeler ve geçici yapılar kaldırılacağı, bin 200 metrekarelik yeni bir yapı alanında kafe, kitabevi, gazete bayii, Kızılay Kan Merkezi, sergi alanı, çözüm merkezi ve zabıta birimleri yer alacağı belirtilirken, otobüs ve minibüs durakları modernize edilerek trafik karmaşası azaltılacağı kaydedildi. Ayrıca Moda Nostaljik Tramvayı iskelelerle entegre edilecek yeni düzenleme kapsamında yaklaşık 15 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulacağı bildirildi.

Yaya öncelikli olarak tasarlanan meydanın, İstanbul Boğazı ve Haydarpaşa manzarasına açılan seyir terasları ve dinlenme alanlarıyla nefes alan bir kamusal mekâna dönüşeceği belirtildi.

'KADIKÖY 25 YILDIR BU YATIRIMI BEKLİYORDU'

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise konuşmasında, meydan düzenlemesinin yıllardır gündemde olduğunu ancak bugüne kadar hayata geçirilemediğini söyledi.

Projenin halk oylamasıyla seçildiğini hatırlatan Kösedağı, 'Kadıköy; araç karmaşasından arınmış, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği, deniz manzarasını huzurla izleyebileceği bir meydana kavuşacak' dedi.

Ödüllü proje; Selahattin Tüysüz, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Pelin Tüysüz, Nursen Gümüşsoy Kısar ve Serkan Sınmaz tarafından tasarlandı.