Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 31 bin 73 konut kura çekim töreninde, 'Ev Sahibi Türkiye' projesinin 500 bin sosyal konut hedefini hatırlatarak, hak sahiplerinin yeni konutlarında sağlık ve huzur içinde yaşamalarını diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye' 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreninde yaptığı konuşmada, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim'de tanıtımı yapılan projeyle 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edileceğini hatırlatarak, 'Projemize tam 8 milyon 800 bin vatandaşımız başvurdu. Bu yoğun ilgi aynı zamanda hükümetimize olan güvenin de bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Kura çekimi gerçekleştirilecek 31 bin 73 konutun Ankara ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizdeyse önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizi şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmaları için Rabb'imden niyaz ediyorum' diye konuştu.

'Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 3, 2026

BÖLGESEL GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Ramazan'ın buruk geçtiğini anımsatarak, İsrail'in insani yardım girişlerini engellediğini ve son 5 ayda 620'den fazla Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca Somali, Sudan, Arakan ve Körfez ülkelerinde yaşanan çatışmalara da dikkat çekti. Erdoğan, 'Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a yönelik hava harekâtları eklendi. Körfez'deki füze ve dron saldırıları istikrarsızlığı derinleştiriyor' ifadelerini kullandı.

BARIŞ ODAKLI DİPLOMASİ VURGUSU

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için tüm önlemleri aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında, diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli şekilde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş yayılmadan, kardeş ülkeler arasına husumet girmeden bölgemizi bu cendereden kurtarmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Ramazan ayında gönül ve kültür coğrafyasındaki kardeşleri unutmamaları, duaları ve yardımlarıyla mazlumların yanında olmaları çağrısında bulundu.