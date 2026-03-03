Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü envanterine yeni bir hizmet aracı kazandırıldığını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü envanterine yeni bir hizmet aracının dahil edildiğini açıkladı. Söz konusu aracın deniz sahasında yürütülen güvenlik ve denetim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, deniz filosuna katılan yeni aracın hem denizlerde hem de akarsularda kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temini için görev yapacağını duyurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü envanterine yeni bir araç daha kazandırıldı.



Hizmet kalitemizi artırmak, deniz sahamızda güvenlik ve denetim faaliyetlerimizi daha etkin ve verimli yürütmek amacıyla deniz filomuza dahil edilen yeni hizmet aracımız,: pic.twitter.com/p1k9JOTU5B Bakan Göktaş: 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi çocuklarımızı korumaya yönelik İçeriği Görüntüle March 3, 2026

Yeni araçla birlikte Mudanya başta olmak üzere Bursa'nın kıyı şeridinde güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.