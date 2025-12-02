TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Ali Meclis'e gelişinde Türkiye ve Tacikistan bayraklarının önünde karşıladıktan sonra Genel Kurul salonunu gezdirdi, Meclisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ali Meclis Şeref Defteri'ni de imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, dost ve kardeş Tacikistan'da bulunmaktan ve Emomali ile Tacikistan Ali Meclisi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Tacikistan'ın Türkiye ve Türk halkının nezdinde özel bir yerinin bulunduğunu, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu ifade eden Kurtulmuş, iki ülke halkının tarihi, kültürel, medeniyet ve inanç değerleri bakımından büyük ortaklıklar taşıdığını belirtti.

'TBMM Başkanı' düzeyinde Türkiye'den Tacikistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ve bu ziyareti de tarihi bir özellik taşıması bakımından önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, 'TBMM Başkanı düzeyinde ilk kez Tacikistan'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretin geciktiğini biliyoruz ama Türkçede güzel bir laf var. 'Geç olsun güç olmasın.' Sizde de 'Geç gelsin aslan gelsin' tabiri var. Geç olmakla birlikte sonuçları itibarıyla yararlı bir ziyaret olacaktır' ifadesini kullandı.

Ziyaretinin ardından Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin güçlenerek artması temennisini dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını da kullanarak her iki ülkenin parlamentosu arasındaki iş birliğinin her alanda artması arzusunda olduklarını kaydetti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tacikistan'ın arama kurtarma faaliyetlerine katkısı dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, 'Türkçede yine güzel bir söz var, 'Dost kara günde belli olur.' Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden hemen sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız.' dedi. Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali'yi davet etti.