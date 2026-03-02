Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Batı Trakya ve Bulgaristan'da soydaşlarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Ziyaretlerine Batı Trakya'dan başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Belediye Meclisi üyeleri ve BAL-GÖÇ yöneticileri eşlik etti.

GENÇLERİMİZ SADIK AHMED'TEN FEYZALIYOR

Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Batı Trakya Türklerinin merhum Lideri Doktor Sadık Ahmed'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Doktor Sadık Ahmed'in Batı Trakya Türkleri mücadelesine ömrünü adadığını ve bu mücadeleden bir an olsun dahi geri durmadığını hatırlatan Başkan Yılmaz, 'Sadık Ahmed, haksızlık karşısında susmayan iradesi, milletine duyduğu derin sevda ve inancından aldığı güçle sergilediği vakur duruşla nesillere ışık oldu. İnsanlarımızın kimliklerine sahip çıkma mücadelesinin sembolü oldu. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak hem ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek hem de gençlerimizin onun bu mücadelesinden feyz alması için Bursa'nın en güzel gençlik merkezlerinden birisine Doktor Sadık Ahmed'in adını verdik. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz' dedi.

AYNIN AİLENİN MENSUPLARIYIZ

Batı Trakya temasları kapsamında Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile makamında bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan'ın ziyaret etti. Temaslarına İskeçe'de devam eden heyet, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam'ı ziyaret ettikten sonra Ketenlik'te iftar sofrasında soydaşlarla bir araya geldi. Her Ramazan ayında Batı Trakya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bizim Batı Trakya'yla gönül bağımız olduğu kadar, beşerî bağlarımız var. Yıldırım on binlerce Batı Trakyalı kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Ailelerin bazı fertleri burada bazıları ise Yıldırım'da. Biz aynın ailenin mensuplarıyız. Siz burada ne kadar mutlu huzurlu olursanız, bizler Bursa'da o kadar rahat oluruz' diye konuştu.

BURSA BİR BALKAN ŞEHRİDİR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın sonraki durağı ise Bulgaristan oldu. Hasköy Şehrinde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Yılmaz'a soydaşlar yakın ilgi gösterdi. Bursa'nın da bir Balkan şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Bundan dolayı buraya ne zaman gelsek kendimizi evimizde kardeşlerimizle birlikte hissediyoruz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Bugün bunun en güzel yansımalarından birisine tanıklık ediyoruz. Aynı sofrada ramazanın bereketini, huzurunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Gümülcine, Üsküp, Saraybosna, Kırcaali velhasıl Balkanlar bizim için uzak bir diyarlar değil; ecdadın mirası, gönlümüzün emanetidir. Bu emanete sahip çıkmaya, kardeşliğimizi büyütmeye ve Bursa'mızın sıcaklığını gönül coğrafyamızın her köşesine taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.